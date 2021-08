El cubano Juan Miguel Echevarría, ganador de la medalla de plata en el triple salto de los Juegos Olímpicos de Tokio (Japón), reconoció que la sensación de no poder ganar el oro es de frustración y que las lágrimas que tiene "son de dolor y no de alegría" por no poder ver a Cuba en los más alto del podio.

El último salto en la final del griego Miltiadis Tentoglu, campeón de Europa, que se fue hasta los 8,41 metros, los mismos de Juan Miguel Echevarría, privaron al cubano de conquistar la gloria olímpica.