La avilesina María Echezarreta "Cheza", campeona de Europa de fútbol sub-19, se ha mostrado hoy sorprendida con su logro, que considera increíble, ya que soñaba desde pequeña con llegar a ganar títulos.

"Creo que me he sorprendido a mí misma, ha sido algo increíble que nunca imaginas; siempre sueñas desde pequeña llegar a la selección y ganar títulos, pero ahora que te miras el cuello y te ves la medalla, te dices: 'madre mía dónde he llegado'", ha declarado la futbolista avilesina en una recepción ofrecida en el Ayuntamiento por la alcaldesa, Mariví Monteserín.