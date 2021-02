La árbitra brasileña Edina Alves, primera mujer designada recientemente por la FIFA para dirigir un partido en el Mundial de Clubes de Catar, aseguró que su próximo objetivo son los Juegos Olímpicos de Tokio del próximo verano y que "sería un sueño" ser seleccionada para el Mundial de Catar 2022.

"Espero que la situación con el virus se normalice, podamos volver a nuestra vida normal y tengamos los Juegos. Intento trabajar para que me convoquen, es mi objetivo. El Mundial de 2022 para mi sería un sueño. No depende de mi. De mi lo que depende de mi es trabajar, esforzarme y estar lista por si me llaman, sería un sueño y un honor para mi y para todas las mujeres", afirmó.