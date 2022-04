El baloncentista de Cabo Verde Edy Tavares, pivot del Real Madrid, cumple su tercera temporada en el conjunto madrileño y es uno de los jugadores dominantes en su posición de Europa, repasó su carrera deportiva, con su paso por el Gran Canaria y la NBA, aseguró que fue una buena decisión fichar por el club blanco, se encuentra "muy feliz" y espera estar mucho tiempo.

El jugador madridista fue el protagonista de la entrevista en La Caja de DAZN. Tavares explicó que sus comienzos no fueron fáciles y contó que empezó a jugar al baloncesto en chanclas. "El chico de Alemania que me dio la oportunidad me trajo unas ‘cholas’ (chanclas) y no me cabían, tenía la mitad del pie fuera. Pero la única oportunidad que tenía de jugar ahí era poniéndolas", declaró.