EFE Redacción deportes 29 may. 2019

El mexicano Efraín Juárez, jugador del Valerenga noruego, negó este miércoles, en conversación telefónica con EFE, las informaciones que se publicaron en su país que le situaban de vuelta en su país ya que está "pleno y feliz" y "disfrutando del club, de los compañeros y de los aficionados".

"Hacía mucho que no me sentía tan bien. Me siento pleno y feliz en el Valerenga. Estoy recuperando sensaciones como futbolista en un equipo muy importante y profesional en una ciudad importante. Estoy disfrutando del club, compañeros y afición. Mi presente es Valerenga y Noruega", declaró.