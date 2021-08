El colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers) está convencido de que si tiene la oportunidad de lanzar un ataque para intentar auparse al liderato de la Vuelta lo hará porque "no" tiene "nada que perder".

"Me gustaría poder atacar a Roglic, no tengo nada que perder y me da igual hacer quinto que décimo en la general, pero para eso hay que tener piernas", ha asegurado.