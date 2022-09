El colombiano Egan Bernal aseguró que tiene que volver al quirófano cuando acabe la temporada de ciclismo para una operación de rutina en la rodilla, legado del accidente que sufrió entrenando a principios de este año que casi le valió la vida.

"Tengo un material en la rodilla porque en el accidente me pulvericé la rodilla, se me partió en 6 partes y lo quieren quitar luego que termine la temporada, luego de eso pasaré en recuperación y me pondré a entrenar", aseguró el de Ineos en una entrevista con la revista colombiana "Mundo Ciclístico".