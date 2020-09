El colombiano Egan Bernal confesó este domingo que ha perdido "tres años" de su vida y que ya no opta a subir al podium del Tour de Francia, tras haber cruzado la meta del Grand Colombier a más de 7 minutos de los eslovenos Primoz Roglic y Tadej Pogacar.

"He sufrido desde la primera subida, creo que he perdido unos tres años de mi vida en la etapa de hoy. Iba a tope esperando un milagro que nunca pasó. Lo di todo, di lo mejor que mi, los otros están más fuertes y no pude seguirlos, hay que reconocerlo", aseguró el líder del Ineos.