El español Lucas Eguibar, campeón del mundo de boardercross y que el jueves acabó séptimo y con diploma olímpico la prueba de esa disciplina del snowboard de los Juegos de Pekín 2022 disputada en Zhangjiakou, que decidió retrasar dos días su regreso a casa, previsto inicialmente la noche de la jornada de competición, al estar "destrozado" tras la misma explicó a EFE que se emocionó "mucho, porque todo ha sido muy duro.

Eguibar, ganador de la Copa del Mundo 2014-15 y asimismo doble medallista de plata en los Mundiales de Sierra Nevada 2017, que el miércoles cumplió 28 años, no llegará a España hasta el próximo domingo, cuando aterrice en Madrid desde Pekín, después de hacer escala en Milán (Italia). "Me dio un bajón físico y mental; más físico, porque me estaba como subiendo la fiebre; porque me di un golpe en la espalda y me dolía bastante en la zona que ya tenía mal. Hablé con los jefes del Comité Olímpico Español para poder cambiar el viaje y al final lo pude retrasar dos días", explicó el campeón vasco.