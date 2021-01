El español Lucas Eguibar, que acabó decimocuarto, tras quedar eliminado en la ronda de cuartos, la primera prueba de la Copa del Mundo de boardercross de snowboard, en Valmalenco, declaró a EFE este sábado que él "mismo la" ha "cagado, pero" que sabe lo que tiene que hacer este domingo, cuando se dispute otra prueba de esa competición en la citada estación italiana.

"Yo mismo la he 'cagado'. En cuartos salí bien, pero luego se me ha puesto delante (el canadiense) Eliot (Grondin, que acabaría segundo una prueba que ganó el holandés Glenn de Blois); y en un salto hizo una cosa rara que me despistó. Me quedé corto en la caída y lo perdí todo ahí", manifestó, en conversación telefónica con Efe, el guipuzcoano Eguibar, ganador la temporada 2014-15 de la general de la Copa del Mundo -competición en la que cuenta cuatro victorias- y abanderado español en los últimos Juegos Olímpicos, los de PyeongChang'18 (Corea del Sur).