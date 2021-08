El noruego Odd Christian Eiking (Intermarché), que un día más mantuvo el liderato de la Vuelta en la meta de Santa Cruz de Bezana, se muestra preparado para soltar el liderato en la etapa de este miércoles en los Lagos, pero el ciclista nórdico advierte de que no soltará la camiseta roja "tan fácil".

"Voy a intentarlo, pero la etapa de Lagos es demasiado dura para mí, no sé si es un reto, creo que lo podría conseguir, pero no es un objetivo que me preocupe demasiado. Con lo conseguido ya estoy contento, así que si logro mantener la roja seria un extra enorme", comentó Eiking en meta.