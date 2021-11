Estudiar y competir en alto rendimiento. ¿Se puede compatibilizar? Ana Montero, directora de natación sincronizada, ha optimizado el éxito de Gemma Mengual o de Ona Carbonell. En un desayuno en Efe, revela que el 90 por ciento de sus deportistas van por la rama de salud. Medicina, pero ahora sobre todo, apuestan por la psicología. Es la carrera de moda.

Ilusionar a jóvenes que sueñan con ser olímpicos a medio plazo es el objetivo de una Federación como la de Natación, donde Ana Montero lleva años formando a la élite de la sincro, ahora artística, captando talento, poniendo en valor a España, pero al mismo tiempo intentando que las integrantes de su equipo no descuiden sus estudios. El esfuerzo por mantener viva la llama de la ilusión y la persuasión para convertirles en deportistas top es titánico.

Además de su trabajo técnico, en su hoja de ruta figura mantener el contacto con los padres, que siguen atentos la evolución de sus hijas.

- Pregunta: ¿Qué papel representan los padres en el deporte de alto rendimiento?

- Respuesta: Lo que es verdad es que ahora todo el mundo sabe mucho. En este caso que decías de los padres, creo que es importante hacerles ver que cada uno es especialista en lo que es. Por supuesto ellos son un pie fundamental dentro de la vida deportiva de nuestros deportistas, pero también que sepan estar en el sitio donde deben estar.

En cuanto a la gente joven, sube fantaseando en un mundo lleno de posibilidades. Antiguamente tenías el cole, el deporte y eras muy importante por ser deportista y por dedicar ese poco tiempo al deporte. El deportista era como que era capaz de hacer deporte, de compatibilizar estudios y ahora, bueno, tienen mucha más información y motivación abierta por un sinfín de posibilidades.

¿Qué pasa con esto?, que el esfuerzo que hay que dedicar para seguir entrenando y dando pasos en una etapa tan importante como es ese final de la adolescencia se convierte en el lugar del camino donde empiezan a cortocircuitar, y nos cuesta seguir haciéndoles ver que es un camino maravilloso.

Esa perspectiva de futuro, esa capacidad de llegar al equipo nacional, trabajar cuatro u ocho años, varios ciclos olímpicos... ahora se puede volver algo complicado.

- P: ¿Participar en unos JJOO no es suficiente motivación para que los jóvenes se vuelvan locos?

- R: No. No en todos los casos. No es inmediato, requiere dedicación, esfuerzo, perseverancia. Diría que desde casa tampoco se cree en eso. Tenemos que buscar la manera de hacerles ver que sigue siendo un camino o un modo de vida atractivo.

- P: ¿Qué estudian nuestras deportistas adolescentes?

- R: En nuestro deporte, te diría que prácticamente el 90% se van por la rama de la salud. Sigue habiendo médicos, pero en el equipo nacional, por ejemplo, muy de moda está la psicología. Y yo creo que no van mal encaminadas, porque creo que todos los factores emocionales están por estudiar, por trabajar y por autotrabajar. Y pienso que van a tener mucho curro en el futuro.

- P: ¿Qué papel tiene la figura del psicólogo en la natación sincronizada?

- R: Precisamente creo que herramientas de este estilo tienes que tener en todos los niveles de entrenamiento, no solo en la élite. Pero sí que es cierto que el foco de esta ayuda (de estos psicólogos, coaches, etc.) es vital también para el entrenador. Que sepan ayudar al entrenador para poder saber diferenciar en determinados momentos los problemas que puedas tener, si son de rendimiento o son personales en el ámbito académico, social, familiar... Y tener así esas habilidades para manejarlo y saber derivar en un momento determinado.

El entrenador es una figura importante que pasa muchas horas con el deportista y es importante que tenga esas herramientas para trabajar con ellos y saber sobre todo ver cuándo es algo que está realmente en sus manos o cuándo es algo que puede derivar. Creo que la conexión y la comunicación que tiene que haber entre entrenador y deportista es fundamental, aunque es cierto que el entrenador es también la persona que tiene que darle una vuelta de tuerca, y eso a nadie le gusta, porque a nadie le gusta sufrir, por tanto va a haber momentos delicados entre deportista y entrenador donde el tener un apoyo profesional que le sepa como sacar esas situaciones difíciles adelante me parece fundamental.

Resumiendo, la conexión entrenador deportista es fundamental y para que eso funcione correctamente, creo que es importante, en la medida de lo posible, que ese entrenador tenga también con quien apoyarse fuera.

- P: ¿Por qué el deportista de alto rendimiento es diferente?. Es organizado, cartesiano, planifica al milímetro su vida y luego lo traslada a su día a día en la sociedad cuando acaba su carrera...

- R: Sí, lo es. Pero porque básicamente el deporte te da los valores de los que todo el mundo habla. De alguna manera te obliga a tener esos valores dentro de ti. Esfuerzo, perseverancia, compromiso... Yo creo que por eso cuando se dice que los deportistas ayudan a crecer a las empresas, es un hecho que es así. Reunimos los valores a los que todo el mundo suele aludir.

Entretanto, desde la Universidad se intenta cada vez más, ayudar a que los horarios, los exámenes puedan convivir en la rutina de los deportistas de élite. Angel Bartolomé, Vicerrector del CEU, explicó en Efe que desde su centro "se hace un acompañamiento al alumno, teniendo en cuenta por ejemplo, que has tenido una lesión, y vemos de qué manera podemos modular estos exámenes y hacer ese seguimiento para hacer una adecuación de ese currículum académico a la realidad propia del deportista".

"Nosotros no queremos interferir en la vida deportiva del profesional, porque tiene su club y lo que no queremos es sacarle de ahí porque es donde pasan su cosas deportivas. Ahora bien, si es un club pequeño, no te preocupes, en la universidad tenemos una clínica, psicólogo, nutricionista, médicos. ¿Necesitas estas cosas porque tu club no te lo cubre? Dentro de la universidad lo cubrimos", subraya Angel Bartolomé desde el CEU.