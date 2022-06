El golfista norirlandés Rory McIlroy practica para el US Open de golf, el 14 de junio de 2022. EFE/Cj Gunther

The Country Club vuelve a acoger este jueves un Abierto de Estados Unidos por cuarta ocasión en su historia, 34 años después regresa un Major a este campo tan especial, uno de los cinco clubes fundadores de la US Golf Association, y a los nostálgicos no les costará reconocer un lugar tan característico, ya que sigue ofreciendo 'fairways' estrechos, 'greenes' pequeños y un recorrido muy técnico.

Este retorno a lo tradicional con un campo tan histórico y carismático contrasta con los nuevos aires que llegan al mundo del golf, y es que el pistoletazo de salida, el pasado fin de semana en Londres, de las LIV Golf Series, no ha hecho más que acrecentar la polémica y el cruce de declaraciones entre quienes lo apoyan y aquellos que se mantienen en el sistema clásico.