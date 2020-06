El Ajax hizo oficial este jueves la renovación del centrocampista de 18 años Ryan Gravenberch, una de las perlas de la escuela de Ámsterdam, por tres años más hasta junio de 2023.

“Siempre le dije a mi gente de confianza que quería quedarme. Me uní al Ajax en 2010, me escogieron cuando era un niño de 8 años. Después de diez temporadas, no quieres irte”, dijo el joven futbolista en una entrevista con la cadena del club.