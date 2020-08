Guido pizarro (i) y Francisco Meza (d) de Tigres disputan el balón con Favio Álvarez (c) de Pumas durante un partido correspondiente a la jornada 8 del Torneo Clausura 2020 celebrado en el estadio Universitario de la ciudad de Monterrey. EFE/Miguel Sierra/Archivo

El argentino Favio Álvarez, volante de los Pumas UNAM, aseguró este miércoles en rueda de prensa que encuentra similitudes entre el fútbol de su país y el mexicano, en el que participa con 'los felinos' desde el torneo Clausura 2020.

"El fútbol mexicano es parecido al argentino. Cuando estás en un club grande como Pumas, la exigencia es al máximo, nos lo demuestran día a día (los aficionados), estamos en el cuarto puesto, no hemos perdido y nos exigen, tenemos que salir a ganar todos los partidos, a mí me gusta y por eso no dudé en venir acá" dijo.