El argentino Leandro Cufré prometió hoy trabajo como nuevo entrenador del Atlas del fútbol mexicano para ayudar al equipo a regresar a los primeros lugares del torneo Clausura 2019 del fútbol mexicano.

"Atlas me da esa posibilidad y yo más no le puedo pedir solamente me tengo que brindar al máximo como lo hice como jugador y como persona. Le voy a aportar trabajo e intensidad y trasmitirle como veo el fútbol", afirmó.