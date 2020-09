El argentino Juan Ignacio Dinenno, delantero de los Pumas UNAM, aseguró este miércoles que no se ve como campeón de los goleadores del torneo Apertura 2020.

"No me visualizo siendo el goleador, sería egoísta de mi parte plantearlo como un objetivo o desafío personal. La única forma en la que me veo es dando el cien por cien en los partidos junto a mis compañeros", expresó en rueda de prensa.