El delantero argentino Emanuel Herrera, máximo artillero de la Liga peruana de este año, afirmó que le gustaría nacionalizarse y defender la camiseta de la selección de Perú.

"Si me dicen para nacionalizarme, claro que lo haría. Uno de los sueños que siempre tuve fue jugar por una selección. En mi país no es posible por la cantidad de jugadores que hay en mi puesto, pero me gustaría defender la camiseta de Perú", señaló Herrera en una entrevista publicada hoy por el diario El Comercio.