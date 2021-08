El argentino Nicolás Freire, defensa de los Pumas UNAM, descartó este jueves que su equipo, ubicado en la última posición del torneo Apertura 2021 del fútbol mexicano, atraviese una crisis.

"No veo crisis, veo malos resultados. Veo trabajo que no se ve reflejado el día del partido, veo enojo, que lo vamos a canalizar para que nos dé cosas buenas y nada más. Esto es de resultados, nosotros contra Puebla vamos a ganar y agárrense porque ganamos y no nos paran", explicó en rueda de prensa.