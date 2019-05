El delantero argentino Germán Ezequiel Cano, del Independiente Medellín, afirmó este jueves que le gustaría ser llamado a la selección colombiana y señaló que lleva cuatro meses en el proceso para nacionalizarse en el país andino.

"Me encantaría, por qué no, poder tener el privilegio de jugar en la selección Colombia. Para mí sería un orgullo muy grande que puedan contar conmigo porque me siento parte de esto, me siento como un colombiano más", aseveró en una entrevista el artillero, máximo goleador del Torneo Apertura con 20 anotaciones en 15 partidos disputados.