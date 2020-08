Fotografía cedida este miércoles por Riot Games del argentino Brandon 'Josededodo' Villegas, jungla de Ranbow7, equipo de la Liga Latinoamérica de League of Legends, en Ciudad de México. EFE/RIOT GAMES/SOLO USO EDITORIAL

El argentino Brandon 'Josedeodo' Villegas, jungla de Rainbow7, equipo de la Liga Latinoamérica del videojuego League of Legends (LoL), aseguró este miércoles que está listo para tomar el puesto del peruano Sebastián 'Oddie' Niño como el mejor en su posición, antes de la final del torneo Clausura ante All Knights.

"Me considero capaz (de ser el mejor jungla latino), siempre me faltó a lo largo de mi carrera jugar en la fase final y no bajar el nivel, esta serie debería demostrar si debo tener ese título", dijo en rueda de prensa.