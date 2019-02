El arquero Marcelo Barovero (c) de Rayados de Monterrey disputa el balón con Angelo Sagal (d) de Tuzos de Pachuca, durante un partido correspondiente a la jornada 1 del Torneo Clausura 2019 celebrado en el estadio BBVA de la ciudad de Monterrey (México). EFE

El argentino Marcelo Barovero, portero del Monterrey, aseguró este lunes que una de sus prioridades es demostrar como extranjero que puede aportar cosas importantes en el fútbol de México en el que pretende dejar su huella.

"Hay más porteros mexicanos en la liga, lo importante es que los que venimos del exterior estemos a la altura. Como extranjero me comprometo a demostrar un plus en un país que me abre las puertas del trabajo en un fútbol lindo, competitivo, ordenado", dijo el sudamericano a EFE.