Dicen que en los futbolistas profesionales no hay lugar para la pasión y que su carrera no es más que un mero trabajo que deben cumplir. Sin embargo, este no es el caso del argentino Luciano Nequecaur, quien milita en el Fénix uruguayo pero ama a su próximo rival: el histórico Independiente.

Ambos equipos se medirán este miércoles en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana y allí comenzará un particular momento para el delantero que es figura en el conjunto uruguayo, ya que tendrá que enfrentarse al equipo que alentó toda su vida junto a familiares y amigos.