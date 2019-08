El argentino Guillermo 'Pol' Fernández, centrocampista de Cruz Azul, dijo este jueves que ha entendido la presión que vive su nuevo equipo por salir campeón, aunque trata de tomarla como una responsabilidad que no le afecte.

"Me encontré con un equipo tan grande que cuando jugamos fuera de Ciudad de México nos sentimos locales; fue lo que me habían hablado, pero ya lo pude vivir, así como la presión por el campeonato, todo lo tomamos con responsabilidad para que no nos afecte".