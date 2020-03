El entrenador argentino Sergio Batista, que dirigió a la Albiceleste, a la selección de Baréin y al Shanghai Shenhua chino, entre otros equipos, dijo este miércoles que lo "llamó un intermediario" para que sea el nuevo entrenador del Colo Colo chileno y que la negociación viene "bien".

"Me tienta el desafío. Mi hijo, que es parte de mi cuerpo técnico, me pasó algunos partidos. Me llamó un intermediario de allá y según me transmite las cosas vienen bien pero hoy está todo parado (por el coronavirus)", dijo Batista al diario Olé al ser consultado por el club chileno.