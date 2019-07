Alberto Yaqué, agente del delantero del Inter Lautaro Martínez, dijo este jueves que hubo un "sondeo fuerte" del Barcelona por el atacante de 21 años que jugó con Argentina la Copa América de Brasil.

"A nosotros no nos llamó nadie, pero sabemos que hay un rumor fuerte y que es verdadero de parte del Barcelona. Hubo un sondeo que es fuerte, uno no puede decir nada porque crearía una expectativa que no es, pero hay un rumor y un cierto gustito del lado del Barcelona que es cierto", dijo Yaqué a Radio Rivadavia.