El Baxi Manresa visita la pista del Valencia Basket con la tranquilidad que le da haber conseguido un balance de 4 victorias y 3 derrotas, lo que ya es uno de los mejores arranques de liga de los últimos años en el club del Bages.

Los catalanes no han perdido aún fuera de casa, pero no tendrán fácil mantener la buena racha ya que hace diez años que no gana en la pista del Valencia.