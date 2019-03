El Real Betis, que el domingo recibirá al líder de LaLiga, no vence como local al Barcelona en un duelo liguero desde hace casi once años cuando, a finales de marzo de 2008, remontó dos goles tempraneros de Eto'o y Bojan mediante un doblete de Edu y un tanto de Juanito.

Los diez últimos duelos de Liga disputados en Sevilla entre béticos y culés han concluido con esa única victoria local, cuatro empates y cinco triunfos visitantes, el último de ellos el 0-5 de la pasada temporada, infligido con dos goles de Messi, otros dos de Suárez y uno de Rakitic.