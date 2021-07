El brasileño Ricardo Ferretti, entrenador del Juárez FC del fútbol mexicano, afirmó este martes que no teme al desafío de convertir a su nuevo equipo en un protagonista del Apertura 2021.

"No me asusta este nuevo reto con Juárez. No me gusta hacer comparaciones con otros equipos que he dirigido, pero el objetivo es sacar al equipo de los últimos lugares y convertirlo en protagonista", confesó el técnico.