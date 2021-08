Fotografía cedida hoy por Ubisoft del equipo Team One, ganador del Six México Major, en Ciudad de México (México). EFE/Ubisoft

El equipo brasileño Team One venció este domingo por 3-2 al ruso Empire para ganar el Six Major mexicano del videojuego Rainbow Six Siege que le otorgó 200.000 dólares y 375 puntos en su búsqueda de clasificar al Mundial.

Team One, que eliminó al favorito Team Liquid en semifinales, se impuso en un torneo internacional disputado en Ciudad de México en el que participaron los 16 mejores equipos del mundo.