João Victor Gomes (c) de Flamengo disputa el balón con Willian Borges (d) de Corinthians, en una fotografía de archivo. EFE/ Antonio Lacerda

El atacante brasileño Willian, exjugador de Chelsea y Arsenal inglés, rescindió su contrato con Corinthians de mutuo acuerdo, por "problemas personales" que han llevado a su familia a "no adaptarse" a Sao Paulo, según anunció este viernes el club.

"No es feliz y por no estar feliz no está rindiendo lo que podría rendir. Corinthians es muy grande y maravilloso y aquí solo tenemos a quien es feliz", señaló el presidente del conjunto paulista, Duilio Monteiro, en un vídeo divulgado en redes sociales.