Fotografía cedida por Riot Games, y fechada el 7 de marzo de 2020, en la que se observa al argentino Manuel 'Pancake' Scala, jugador de All Knights, campeón de la Liga Latinoamérica de League of Legends, en Ciudad de México (México). EFE/Riot Games

El campeón All Knights cerró la semana 5 del Clausura 2020 de la Liga Latinoamérica del videojuego League of Legends (LoL) con dos victorias para mantener el liderato que no ha soltado desde el inicio de la competencia.

El sábado, los caballeros chilenos derrotaron sin inconvenientes a Rainbow7, que en el segundo lugar acechaba al campeón.