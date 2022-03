El seleccionador del equipo masculino de fútbol de Panamá, Thomas Christiansen (c), fue registrado este lunes al dirigir un entrenamiento, en el estadio Rommel Fernández, en la Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Bienvenido Velasco

El mundialista en Rusia 2018 y capitán de la selección de Panamá, Anibal Godoy, dijo este lunes que en el grupo no hay presión sino ansias de salir a jugar el jueves próximo ante Honduras, en el arranque de la última ventana del octogonal final de la Concacaf rumbo al Mundial de Catar 2022.

"Presión no hay, ansias y ganas sí hay. Desde el principio del octogonal hemos venido jugando así, no hay nada distinto, solo que son las últimas tres fechas. Muchos no nos daban en este momento de llegar a esta instancia de pelear por un cupo directo al Mundial", indicó Godoy previo al arranque de los entrenamientos.