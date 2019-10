La solidez defensiva del Athletic Club, con sólo tres goles encajados en las siete primeras jornadas ligueras, examina este domingo a un Celta de Vigo obligado a reaccionar tras encadenar cinco partidos sin ganar, una crisis de resultados y juego agravada por una preocupante sequía goleadora.

El potencial ofensivo que se le presume al equipo de Fran Escribá no está dando los réditos esperados. Iago Aspas todavía no se ha estrenado esta temporada y ya ha igualado su peor arranque goleador; Rafinha y Denis Suárez no acaban de sentirse cómodos en el sistema del técnico valenciano; y Santi Mina únicamente vio puerta ante el Espanyol.