El central José Antonio Martínez, ultima incorporación de un Granada, al que llega cedido por el Eibar, indicó que el club andaluz "era el único contexto" en el que se veía deportivamente tras ascender la pasada campaña a LaLiga Santander.

"Estoy muy orgulloso y muy feliz de estar aquí, he puesto todo lo que he podido de mi parte porque estar aquí era mí deseo. Vengo para rendir este año, ya no cuenta lo del año pasado", dijo este martes Martínez durante su presentación como nuevo jugador rojiblanco.