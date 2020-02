El centrocampista chino Leile Gao (i), de 40 años, es el nuevo fichaje del Extremadura UD, al que llega después haber militado en la Ponferradina, entre otros equipos, y que se encontraba sin equipo. La incorporación del jugador chino, presentado este miércoles por el presidente azulgrana, Manuel Franganillo (d), no supone superar el límite salarial que tiene el club. Leile Gao ha declarado que “en el campo de fútbol no existe edad" y lo va a demostrar "compitiendo con jugadores de 20 y 28 años para que el entrenador me vea y pueda jugar”.- EFE/Gloria Casares