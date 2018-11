El centrocampista chileno Bryan Carrasco, del Veracruz del fútbol mexicano, aseguró hoy que la crisis de resultados de su equipo está relacionada con la falta de concentración y todos los jugadores son responsables.

"Pasa por un tema de concentración, nos hacen goles fácilmente y eso no quiere decir que sea culpa de los defensas; el delantero igual no sigue la marca, no la siguen los laterales y nos llegan mucho al arco, esto es un conjunto y es de todo el equipo", señaló.