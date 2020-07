El chileno Sebastián Vegas, defensa del Monterrey del fútbol mexicano, presumió este martes el respaldo que le ofreció el ídolo andino Humberto Suazo, ahora que el zaguero llegó como refuerzo de Rayados para el Apertura 2020.

"Chupete es un tremendo delantero, me habló del club y se puso a disposición para lo que necesitara, me ha dado su respaldo y sin duda que una persona tan importante para la institución me brinde su apoyo me hace querer responderle de la mejor manera", aceptó Vegas.