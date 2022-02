El delantero colombiano Julián Quiñones aseguró este miércoles que el Atlas le devolvió la confianza y la motivación para intentar dejar huella en el fútbol mexicano

"La directiva me dio esa confianza, aunque no venía pasando por un buen momento, eso me ayudó a motivarme y entregar todo en la cancha. Este equipo me dio la oportunidad de sacar mi fútbol, lo cual que ningún otro me quiso brindar", dijo en videoconferencia de prensa.