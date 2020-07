El mediocampista Dorlan Pabón (c) de Monterrey besa el trofeo de la Liga MX tras vencer por penales al América en el partido de vuelta de la final, disputado en el Estadio Azteca de Ciudad de México (México). EFE/Jorge Núñez/Archivo

El colombiano Dorlan Pabón, delantero del Monterrey mexicano, afirmó este miércoles que los rayados no le envidian nada a ningún club de Europa y está para jugar en cualquier liga de ese continente.

"Este equipo no le envidia nada a ningún club europeo, está para jugar en cualquier liga, hay clubes en Europa que no tienen lo que Monterrey, ahí podemos estar tranquilos, porque Monterrey tiene para dar de qué hablar no sólo en México, sino en todo el mundo", expresó el colombiano.