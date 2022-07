El técnico colombiano Jair Palacios (c) dirige hoy un entrenamiento del Sporting Coclé en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Bienvenido Velasco

El técnico colombiano Jair Palacios llegó a suelo panameño desde su natal Colombia en 2003, teniendo una misión única: entrenar al Sporting Coclé y sacarlo del descenso. Pero el destino decidió que se quedara en Panamá y se convirtiera en uno de los referentes en su campo.

"Ese año tuve un reto, que lo más seguro me llevó a quedarme en Panamá. Perdí 16 partidos, nunca me había pasado algo así y recuerdo que los directivos del club no aceptaron mi renuncia", manifestó a Efe el entrenador.