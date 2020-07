El colombiano Luis Quiñones, extremo de los Tigres UANL del fútbol mexicano, reconoció este viernes que el entrenador de su equipo, el brasileño Ricardo 'Tuca' Ferretti, lo hizo un jugador con confianza.

"El Tuca es un técnico ganador, el cual nos ha brindado confianza. En lo personal no la tenía, es lo que me ha sacado provecho y le he respondido en la cancha", expresó en conferencia de prensa tras la victoria 0-3 de los felinos ante el Necaxa, partido que inauguró el Apertura 2020.