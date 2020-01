El Comité Olímpico de Japón (COJ) dio este miércoles el visto bueno a la ciudad de Sapporo para que presente su candidatura para albergar los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030, según reveló un miembro del comité a la agencia de noticias Kyodo. EFE/KIMIMASA MAYAMA/Archivo JAPAN WORLD CUP SKI JUMPING:KMA36. Sapporo (Japan), 12/02/2017.- World Cup point leader Kamil Stock of Poland soars during the qualification round of the 22nd FIS World Cup ski jumping large hill individual competition in Sapporo, northern Japan, 12 February 2017. Stoch won the competition. (Polonia, Japón) EFE/EPA/KIMIMASA MAYAMA