La primera raqueta croata, Marin Cilic, considera incorrecto el modo en que el número uno mundial, Novak Djokovic, está siendo tratado en Australia, informa "Sportske Novosti" de Zagreb.

"No tengo suficientes informaciones sobre el caso. De todos modos, es increíble que se haya producido esta situación. Pero indistintamente de cómo fue o debería ser la decisión del gobierno australiano respecto a la entrada o no entrada, el modo en que todo ha ocurrido no es correcto, hacia quien sea, especialmente hacia Novak", dijo Cilic.