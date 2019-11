El mexicano Jesús Sánchez, defensa de Chivas del Guadalajara, aceptó este jueves que los jugadores son los responsables de los "torneos mediocres" que el equipo ha tenido en los últimos dos años.

"La primera responsabilidad es de nosotros, no hemos estado a la altura de lo que es la institución. No nos podemos permitir cinco torneos sin calificar, sabemos del compromiso dentro de este club, de lo que viene es doble y no podemos permitirnos más torneos mediocres", aseguró el jugador en conferencia de prensa.