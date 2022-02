El peruano Luis Abram, defensa del Cruz Azul, aseguró este miércoles sentirse cómodo en su nuevo equipo, por el que fichó el pasado enero como uno de los refuerzos estelares para el torneo Clausura 2022 del fútbol mexicano.

"Me he sentido bien, cómodo, los compañeros me han recibido bien desde el primer día y cada vez estoy con más confianza. Poco a poco estoy teniendo minutos, espero seguir aportando mi granito de arena al club", explicó en rueda de prensa.