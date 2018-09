El delantero del Sports Boys del fútbol peruano, el panameño Luis "Matador" Tejada, señaló a Efe que espera jugar dos años más al fútbol, aunque en Perú y su familia no quieren que se retire.

"La verdad ... en Perú no quieren que me retire, mis piernas me dan y mi familia me dice que siga, mis hijos no quieren que me retire y sigo haciendo goles, que es lo más importante. No creo que juegue hasta los cuarenta años, creo que dos añitos más y ya", indicó el ariete panameño.