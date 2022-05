22 may. 2022

En su etapa como novato en las sucursales de los Chicago Cubs, el dominicano Junior Lake aprendió al observar cómo su compañero Billy Hamilton llegaba a tercera base sin dar imparables y que robar almohadillas ayuda a ganar campeonatos.

"Hamilton fue uno de los que pude ver en vivo, era fácil para él robarse bases. Me motivó a imitarlo ya que no sacaba la bola del cuadro y en un rato ya estaba en tercera; me demostró que robando bases se puede ganar un campeonato", explicó este domingo a Efe el jardinero central de los Toros de Tijuana, campeones de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB).