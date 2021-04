El ecuatoriano Bryan Angulo, delantero del Cruz Azul del fútbol mexicano, aseguró este jueves que la confianza que le brinda el entrenador peruano Juan Reynoso es clave para su repunte goleador.

"Cuando llegué (al Cruz Azul) las personas que me trajeron, (el estratega portugués) Pedro Caixinha y el director deportivo Ricardo Peláez se fueron, y el cambio me afectó porque me habían dado la confianza, después todo cambió demasiado y ahora la confianza de Juan me ha servido para estar más comprometido", dijo.