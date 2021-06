El extremo izquierdo ecuatoriano Washington Corozo afirmó este miércoles en su presentación como refuerzo de los Pumas UNAM del fútbol mexicano que en su nuevo equipo explotará como goleador.

"Me han traído para intentar desequilibrar por las bandas, no soy un delantero, pero trato de exigirme al máximo en cada entrenamiento y partido. Espero darle lo mejor a Pumas esperando hacer los goles que me hicieron falta en Perú, ahora con tanto trabajo en la definición se puede llegar al éxito", explicó en rueda de prensa.